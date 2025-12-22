© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Bundeswehr hat der ARTEC GmbH einen Großauftrag über 84 Radhaubitzen RCH155 im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro erteilt. Rheinmetall liefert dabei zentrale Komponenten.Wie Rheinmetall am Montag in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde der ARTEC Gmbh, einem Gemeinschaftsunternehmen von KNDS Deutschland und Rheinmetall, von der Bundeswehr ein Großauftrag erteilt. Dabei geht es um die Radhaubitze RCH155 (Remote Controlled Howitzer 155 mm), die in die Truppe eingeführt werden soll. Einen Auftrag über 84 Radhaubitzen RCH155 erhielt die ARTEC GmbH am 19. Dezember. Grundlage der Beauftragung ist ein Rahmenvertrag zwischen der ARTEC GmbH und dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik …Den vollständigen Artikel lesen
