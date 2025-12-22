EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung
Nürnberg, Amsterdam, 22. Dezember 2025
Die ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), Nürnberg, Amsterdam, ("ad pepper") und die 40%igen Minderheitsgesellschafter der ad agents GmbH ("ad agents") haben heute einen notariell beglaubigten Kaufvertrag über den von ad pepper gehaltenen 60%-Anteil an ad agents unterzeichnet. Der Kaufpreis für diesen Anteil beträgt ca. EUR 4,0 Mio. Der Kaufpreis entspricht in etwa dem 11,0-fachen LTM (last-twelve-months) EBITDA von Oktober 2024 bis September 2025 und wird in Bar geleistet. Die Entkonsolidierung von ad agents ist per 31. Dezember 2025 vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Closing-Bedingungen sowie von Finanzierungszusagen seitens Kreditinstitute.
Der Verkauf steht im Einklang mit der neuen strategischen Ausrichtung der ad pepper Gruppe, die eine Refokussierung weg von Digital-Agency hin in Richtung plattformgetriebene Geschäftsmodelle vorsieht (d.h. Webgains und solute). Der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an ad agents ermöglicht somit eine zielgerichtete Ausrichtung auf synergetische und skalierbare Geschäftsmodelle innerhalb der ad pepper Gruppe, und bündelt finanzielle Ressourcen für zukünftiges organisches und anorganisches Wachstum.
Dr Jens Körner (CEO)
ad pepper media International N.V.
+49 (0) 911 929057-0
ir@adpepper.com
Ende der Insiderinformation
