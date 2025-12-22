Der deutsche Mittelstand bleibt die tragende Säule des dualen Ausbildungssystems: Im letzten Jahr wurden rund 1,1 Millionen Menschen in kleinen und mittleren Unternehmen ausgebildet, was mehr als 90 Prozent aller Auszubildenden in Deutschland entspricht.
Das zeigt eine aktuelle Studie von KfW Research zur Lage der dualen Ausbildung. Trotz seiner zentralen Rolle bildet der Mittelstand jedoch seltener aus als früher: Während zwischen 2010 und 2018 im Schnitt noch etwa zwölf Prozent der mittelständischen Unternehmen mindestens einen Auszubildenden hatten, lag der Anteil 2024 nur noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
