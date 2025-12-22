© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAAstraZeneca scheitert mit einer vielversprechenden Wirkstoffkombination in einer Spätstudie zu Lungenkrebs. Der Konzern bleibt dennoch kämpferisch.AstraZeneca meldet einen Rückschlag in der Krebsforschung. Der britische Pharmakonzern bestätigt, dass die Kombination aus dem experimentellen Wirkstoff Ceralasertib und dem zugelassenen Immuntherapeutikum Imfinzi in einer späten klinischen Studie ihr primäres Ziel verfehlt hat. Die Therapie konnte die Gesamtüberlebensrate bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht kleinzelligem Lungenkrebs nicht signifikant verbessern. Damit bleibt der Standard der Behandlung vorerst bestehen. Sicherheit stabil - Wirkung zu schwach Nach …Den vollständigen Artikel lesen
