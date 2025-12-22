London - Der Goldpreis ist am Montag im Sog geopolitischer Unsicherheiten auf ein Rekordhoch geklettert. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) kletterte auf 4.420,30 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Goldpreis noch bei 4.340 Dollar gelegen. Dies ist der erste Rekord seit Oktober, als der Goldpreis in einer wochenlang anhaltenden Rally bis auf etwas mehr als 4.380 Dollar gestiegen war, bevor er in den Wochen zeitweise wieder unter die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
