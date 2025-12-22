In einem starken Börsenjahr 2025 konnten die Anteilscheine des Energieriesen BP nur leicht zulegen. Dies lag natürlich vor allem an der mauen Entwicklung der Öl- und Gaspreise im endenden Jahr. Auch die neue Vorstandschefin Meg O'Neill plant indes, am Plan festzuhalten, wieder vorwiegend auf fossile Energieträger zu setzen und nicht mehr auf Erneuerbare Energien. Im laufenden Börsenjahr hatte sich dies nicht bezahlt gemacht, ob dies im kommenden Jahr der Fall sein wird, ist durchaus fraglich. Schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär