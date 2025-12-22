Schaeffler öffnet sich neuen Geschäftsfeldern. Rüstung, Drohnen und humanoide Roboter sollen Milliarden bringen. Ein Interview des Vorstandschefs entfacht Fantasie am Markt und treibt die Aktie auf ein Mehrjahreshoch. Doch wie realistisch sind die Ambitionen wirklich?Die Schaeffler-Aktie hat zum Wochenstart erneut Stärke gezeigt und ist im Xetra-Handel auf bis zu acht Euro gestiegen. Damit erreichte der Titel den höchsten Stand seit etwas mehr als vier Jahren. Seit dem Tief im April hat sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
