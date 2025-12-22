Mit dem Programm Bundesförderung Industrie und Klimaschutz fördern Bund und Länder Projekte zur Dekarbonisierung der Industrie. Dieses Jahr erhalten 38 Projekte Fördergelder. Für 2026 startet in Kürze der Förderaufruf. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen fördern zwölf 12 Projekte zur Dekarbonisierung in der Industrie. Die Projekte haben sich im Förderwettbewerb der Bundesförderung Industrie und Klimaschutz durchgesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich mit insgesamt 78 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver