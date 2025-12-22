Manchmal sind es die stillen Aktien ohne Schlagzeilen, die ein großes Turnaround-Potenzial bergen. Ist Driven Brands eine davon?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|12,800
|12,900
|17:22
|12,900
|13,000
|17:22
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:06
|Driven Brands: Rätselhafter Kurssturz
|Manchmal sind es die stillen Aktien ohne Schlagzeilen, die ein großes Turnaround-Potenzial bergen. Ist Driven Brands eine davon Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|13:34
|Timothy Johnson wird neues unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat von Driven Brands
|13:30
|Timothy Johnson to join Driven Brands board as independent director
|12:40
|Driven Brands Holdings Inc. - 8-K, Current Report
|04.12.
|Franchise Equity Partners To Buy IMO Car Wash From Driven Brands
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC
|12,850
|+0,78 %