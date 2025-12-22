Gofore Oyj: Gofore übernimmt esentri AG und stärkt Präsenz im DACH-Raum

ETTLINGEN, DE / ACCESS Newswire / December 22, 2025 / Gofore hat heute den Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien der esentri AG unterzeichnet. esentri ist ein wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Strategie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Zu den Kunden zählen Organisationen aus den Bereichen Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, produzierende Industrie sowie der öffentliche Sektor. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Expert:innen und ist in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein tätig. Beide Organisationen verbindet ein gemeinsames Verständnis von Qualität und eine konsequent menschenzentrierte Herangehensweise an digitale Transformation: Technologie wird als Mittel verstanden, um Organisationen, Mitarbeitende und Gesellschaft nachhaltig zu stärken - nicht als Selbstzweck.

Die Transaktion im Überblick

Gofore hat heute den Erwerb sämtlicher Anteile an der Esentri AG vereinbart. Der Unternehmenswert von Esentri beträgt 10 Millionen Euro. Der Vollzug der Transaktion ist für den 2. Januar 2026 vorgesehen. Der Kaufpreis wird zu 70 Prozent in bar und zu 30 Prozent in Aktien beglichen. Er basiert auf einem schuldenfreien Unternehmenswert von 10 Millionen Euro sowie einem Netto-Cash- und Working-Capital-Adjustment von rund 1,7 Millionen Euro. Für den Aktienanteil wurde eine gezielte Kapitalerhöhung beschlossen, die separat kommuniziert wurde.

Mit der Akquisition setzt Gofore seine Wachstumsstrategie in ausgewählten Branchen in der DACH-Region konsequent fort. Gemeinsam wird das Unternehmen künftig mit mehr als 200 Expert:innen in allen deutschsprachigen Ländern präsent sein und einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro erzielen. Der Zusammenschluss stärkt insbesondere die Position von Gofore im Finanz- und Public-Sektor sowie im Industrieumfeld und erweitert das Leistungsportfolio unter anderem in den Bereichen Managementberatung, Cloud sowie Data & AI. Zu den Kunden von esentri zählen unter anderem die Finanzierungsgesellschaft Mercator Leasing, die ERV Reiseversicherung, der Antriebstechnik-Spezialist SEW Eurodrive (auch mit Fertigung von Industriegetrieben in Finnland), der Pumpen- und Ventilhersteller KSB sowie das IT-Ministerium Liechtensteins, die Krankenkasse KKH und die Schweizer Bahngesellschaft Rhätische Bahn.

Strategische Ergänzung für Wachstum und Portfolio im DACH-Raum

esentri ergänzt Gofore sowohl fachlich als auch organisatorisch. Die Akquisition erweitert gezielt Fähigkeiten und Kapazitäten in einem Markt, in dem Erfahrung, Skalierbarkeit und interdisziplinäre Kompetenz zunehmend Voraussetzung für den Zugang zu komplexen Projekten und öffentlichen Ausschreibungen sind. Gleichzeitig bringt esentri neue, strategisch passende Kundenbeziehungen ein, die das DACH-Portfolio von Gofore langfristig stärken.

"Mit esentri gewinnen wir einen Partner, der unsere Art zu arbeiten teilt. Der Bedarf an digitaler Transformation wächst - insbesondere im öffentlichen Sektor und in der Industrie. Gemeinsam können wir größere und komplexere Vorhaben verantwortungsvoll umsetzen. Ausschlaggebend war für uns neben den fachlichen Kompetenzen vor allem die kulturelle Passung: Wir beide stellen den Menschen in den Mittelpunkt und verstehen Digitalisierung als gestaltbaren Veränderungsprozess.", so Dr. Marc Fuchs, DACH CEO von Gofore.

esentri erweitert das Portfolio von Gofore insbesondere in den Bereichen Managementberatung, Data & AI, Cloud- und Softwareentwicklung sowie IoT. Zudem bringt das Unternehmen zusätzliche Erfahrung im öffentlichen Sektor ein und stärkt damit die Position von Gofore bei Ausschreibungen im deutschsprachigen Raum.

Robert Szilinski, CEO von esentri, ergänzt:

"Für esentri ist diese Akquisition ein bedeutender Meilenstein - und der richtige Schritt zur richtigen Zeit. In Gofore haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und unsere Sicht auf verantwortungsvolle digitale Transformation teilt. Unsere Kunden suchen Orientierung in komplexen Veränderungsprozessen. Gemeinsam können wir ihnen diese Klarheit noch besser bieten - als europäisches Team mit einem menschenzentrierten Anspruch."Größere Reichweite und regionale Nähe

Durch den Zusammenschluss verdoppelt Gofore seine Mitarbeiterzahl im DACH-Raum und erweitert zugleich seine geografische Präsenz. esentri ist mit einem Schwerpunkt in Baden-Württemberg tätig, in unmittelbarer Nähe zur Schweiz und zu Frankreich. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Standorte und Kunden in der Schweiz und Liechtenstein. Das bisherige DACH-Geschäft von Gofore ist hauptsächlich in Bayern und Österreich verankert. Mit der erweiterten Aufstellung stärkt Gofore insbesondere seine Position in der Schweiz, einem strategisch wichtigen Markt, in dem lokale Nähe und Marktverständnis eine zentrale Rolle spielen.

Eine besondere Stärke von esentri liegt in der Verbindung von technologischer Transformation und Nachhaltigkeit. Digitale Lösungen werden dabei konsequent datenbasiert gesteuert und auf langfristige Wirkung ausgerichtet - ein Ansatz, der insbesondere für Kunden aus der intelligenten Industrie relevant ist. Zu esentri gehört seit Anfang dieses Jahres zudem das eigenständige Unternehmen Impact Strategies GmbH, das Managementberatung und digitale Services rund um Nachhaltigkeit anbietet. Dazu zählen strategische Transformationsberatung sowie Beratungs-, Analyse- und Technologiekompetenzen etwa zu Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft, Emissionsberechnung, Emissionsreduktionsprogrammen und Lösungen zur Sicherstellung regulatorischer Konformität.

Gemeinsam positionieren sich Gofore und esentri als Beratungs- und Umsetzungspartner für eine menschenzentrierte digitale Transformation im deutschsprachigen Raum.

Kontakt

Dr. Marc Fuchs

DACH CEO, Gofore GmbH

marc.fuchs@gofore.com

Robert Szilinski

CEO, esentri AG

robert.szilinski@esentri.com

Presseanfragen

Tessa Tienhaara

+49 173 2001662

tessa.tienhaara@gofore.com

Über Gofore

Gofore wurde 2001 in Finnland gegründet und ist ein führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation mit nordischen Wurzeln und einer starken europäischen Präsenz. Mit fast 1.800 erfahrenen Mitarbeitenden in Finnland, Deutschland, Österreich, Tschechien, Spanien und Estland bietet Gofore ein umfassendes Dienstleistungsportfolio: Beratung, Softwareentwicklung, Design und Qualitätssicherung - alles, was notwendig ist, um eine funktionierende, sichere und gleichberechtigte digitale Gesellschaft mit nachhaltigen Lösungen für die öffentliche Verwaltung, intelligente Industrie sowie zukunftssichere Automobilindustrie zu schaffen. Als wertorientiertes Unternehmen stehen Verantwortung für Mitarbeitende, Kunden und die Umwelt im Mittelpunkt unseres Handelns. 2024 erzielte Gofore einen Nettoumsatz von 186,2 Mio. EUR. Die Aktie von Gofore Plc ist seit 2017 an der Nasdaq Helsinki gelistet. Erfahre mehr auf gofore.com.

Über esentri

esentri wurde 2012 in Deutschland gegründet und ist eine Beratungs- und Umsetzungspartnerin für digitale Transformation mit besonderem Schwerpunkt auf der "Twin Transformation" - der Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Rund 110 Mitarbeitende arbeiten an Standorten in Ettlingen, München und Köln sowie in Pfäffikon (Schweiz) und Balzers (Liechtenstein) für Kunden in der Finanz- und Leasingbranche, der öffentlichen Verwaltung und der produzierenden Industrie. Die esentri Gruppe umfasst neben der esentri AG auch Impact Strategies GmbH, esentri swiss AG und esentri (Liechtenstein) AG und bietet Leistungen von Strategie- und Transformationsberatung über Modernisierung von Altsystemen bis hin zu Data/AI-Anwendungen sowie Nachhaltigkeitsservices wie Dekarbonisierung, Kreislaufwirtschaft und regulatorische Compliance. Mehr unter esentri.com und impact-strategies.de.

SOURCE: Gofore Oyj