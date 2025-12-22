© Foto: UnsplashChinesische Chipentwickler stürmen an die Börsen und sammeln Milliarden. Die Regierung drückt aufs Tempo. Analysten warnen: Das kann für Nvidia gefährlich werden.Chinesische Chipentwickler drängen in rasantem Tempo an die Börsen. Laut Bloomberg treiben zwei spektakuläre Handelsstarts die Euphorie. Die Aktien von Moore Threads springen in Shanghai am ersten Handelstag um 425 Prozent. MetaX legt sogar 693 Prozent zu. Investoren wetten damit auf künftige nationale Champions und auf Chinas Ziel technologischer Unabhängigkeit - vor allem im Rennen um künstliche Intelligenz. Analyst sieht mögliches "Nvidia-Schreckensszenario" Matt Toms von Barclays spricht im Gespräch mit Bloomberg von einem …Den vollständigen Artikel lesen
