Coherent Solutions, ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Technik, hat den Abschluss einer strategischen Investition durch IceLake bekannt gegeben, einen führenden Private-Equity-Investor, der sich auf Partnerschaften mit wachstumsstarken Unternehmensdienstleistern spezialisiert hat. Die Transaktion, die bereits im September 2025 angekündigt wurde, hat nun alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten.

Coherent Solutions beschäftigt rund 2.000 Fachleute aus den Bereichen Digital Engineering, Produktentwicklung und Design in Europa und Lateinamerika. Das Unternehmen entwickelt und modernisiert digitale Produkte und Plattformen für wachsende Scale-ups und etablierte globale Marken.

"In einem Markt, der mit KI-Behauptungen gesättigt ist, beobachten wir, dass Kunden Partnern den Vorzug geben, die Technologie in messbare Geschäftsergebnisse umsetzen können", erklärte Igor Epshteyn, CEO von Coherent Solutions. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf die digitale Wertschöpfung und setzen KI auf praktische, realisierbare und wirkungsvolle Weise ein. Dadurch heben wir uns von anderen Anbietern ab und unterstützen unsere Kunden bei der Entscheidung für Investitionen, die von Bedeutung sind."

IceLake fügte hinzu: "Was Coherent auszeichnet, ist die Kombination aus fundiertem Fachwissen und der Fähigkeit, moderne Ingenieurs- und Produktpraktiken in echten Unternehmenswert umzusetzen. In einem Markt, der von KI-Themen geprägt ist, liegt die Stärke von Coherent in der Umsetzung dem Erreichen greifbarer Ergebnisse unter Einsatz modernster Technologien, einschließlich KI."

Der Abschluss der IceLake-Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein für Coherent Solutions dar. Die Partnerschaft stellt zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um die globale Lieferkapazität zu erweitern, weiter in fortschrittliche technische Fähigkeiten zu investieren und das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.

Über Coherent Solutions

Coherent Solutions ist ein weltweit tätiges Ingenieurbüro für digitale Lösungen, das 1995 gegründet wurde. Mit Teams in 10 Entwicklungszentren in Europa und Lateinamerika verfügt das Unternehmen über 30 Jahre Technologie- und Branchenerfahrung und liefert maßgeschneiderte digitale Lösungen. Coherent Solutions arbeitet mit wachstumsstarken Scale-ups und ambitionierten globalen Marken zusammen und ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Transparenz und Innovation. Empowering Business Success

Über IceLake

IceLake ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in außergewöhnliche Unternehmen mit starker Marktposition und ehrgeizigen Wachstumsplänen investiert. IceLake unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Strategien, darunter Buy Build, internationale Expansion und operative Exzellenz. IceLake hat Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland und Belgien.

