Für den letzten Handelstag vor Weihnachten habe ich im Express-Service eine Aktie ausgewählt, die sich auffällig für eine Gegenreaktion zeigt. Vom Jahreshoch hat sich die Aktie weit entfernt, nach einer Serie von Verlusttagen gab es heue eine Kurserholung.Die Berenberg Bank hat im November eine Kaufempfehlung ausgesprochen und bescheinigt der Aktie aktuell 65 Prozent Gewinnpotenzial. Für alle, die sich für einen Einstieg interessieren, habe ich einen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.