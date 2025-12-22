Für den letzten Handelstag vor Weihnachten habe ich im Express-Service eine Aktie ausgewählt, die sich auffällig für eine Gegenreaktion zeigt. Vom Jahreshoch hat sich die Aktie weit entfernt, nach einer Serie von Verlusttagen gab es heue eine Kurserholung.Die Berenberg Bank hat im November eine Kaufempfehlung ausgesprochen und bescheinigt der Aktie aktuell 65 Prozent Gewinnpotenzial. Für alle, die sich für einen Einstieg interessieren, habe ich einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS