Wenige Tage vor dem Jahresende haben sich Rüstungskonzern Howmet Aerospace und Werkzeughersteller Stanley Black & Decker auf einen Milliardendeal geeinigt. Kurz vor Weihnachten: Milliardenschwere Übernahme! Während sich in der ein oder anderen Führungsetage die Mehrheit der Managerinnen und Manager bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben dürfte, scheinen bei Howmet Aerospace und Stanley Black & Decker Überstunden geschuftet worden zu sein. Die beiden Unternehmen haben nur wenige Tage vor dem Jahreswechsel einen 1,8 Milliarden US-Dollar schweren Deal eingefädelt und am Montagnachmittag offiziell bekannt gegeben. Howmet Aerospace will mehr vertikale Integration Demnach wird der
