Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Xlife Sciences AG beschliesst Wechsel an das Hauptsegment der SIX Swiss Exchange zur Stärkung der Marktpräsenz



23.12.2025 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 23. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat den Wechsel aus dem SIX Sparks Segment an das Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beschlossen hat. Dieser Schritt unterstreicht die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und bietet unseren Investoren entscheidende Vorteile: Erhöhte Visibilität, verbesserte Liquidität sowie eine stärkere Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Nach anwaltlicher Vorabprüfung erfüllt die Xlife Sciences hierzu alle Anforderungen und wird umgehend ein entsprechendes Gesuch bei der SIX einreichen. Zusätzlich investiert die Xlife Sciences parallel dazu in Aktivitäten im Bereich Market Making und Research, um die Sichtbarkeit und Handelbarkeit der Aktie weiter zu steigern. Der Segmentwechsel ist für das erste Quartal 2026 geplant. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Der Wechsel in das Hauptsegment der SIX ist für Xlife Sciences der nächste logische Schritt: Er erhöht die Sichtbarkeit, verbessert die Liquidität unserer Aktie und schafft zusätzlichen Zugang zu institutionellen Investoren. Flankierend intensivieren wir unser Market Making und die Research-Coverage, um die Attraktivität für bestehende und neue Aktionäre weiter zu steigern.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2025 28. April 2026 Generalversammlung 2026 26. Juni 2026 Halbjahrebericht 2026 24. September 2026

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zu¨rich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zu¨rich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange U¨ber Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News