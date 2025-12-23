Xlife Sciences AG
Zürich, 23. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat den Wechsel aus dem SIX Sparks Segment an das Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beschlossen hat. Dieser Schritt unterstreicht die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und bietet unseren Investoren entscheidende Vorteile: Erhöhte Visibilität, verbesserte Liquidität sowie eine stärkere Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Nach anwaltlicher Vorabprüfung erfüllt die Xlife Sciences hierzu alle Anforderungen und wird umgehend ein entsprechendes Gesuch bei der SIX einreichen.
Zusätzlich investiert die Xlife Sciences parallel dazu in Aktivitäten im Bereich Market Making und Research, um die Sichtbarkeit und Handelbarkeit der Aktie weiter zu steigern. Der Segmentwechsel ist für das erste Quartal 2026 geplant.
Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Der Wechsel in das Hauptsegment der SIX ist für Xlife Sciences der nächste logische Schritt: Er erhöht die Sichtbarkeit, verbessert die Liquidität unserer Aktie und schafft zusätzlichen Zugang zu institutionellen Investoren. Flankierend intensivieren wir unser Market Making und die Research-Coverage, um die Attraktivität für bestehende und neue Aktionäre weiter zu steigern.»
