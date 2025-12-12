Xlife Sciences AG
Zürich, 12. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX:XLS) freut sich bekanntzugeben, dass DAZAmed, der weltweit erste leberspezifische PET-Tracer, der in strategischer Zusammenarbeit der Xlife Sciences Projektgesellschaften x-nuclear diagnostics GmbH und inflamed pharma GmbH mit dem Universitätsklinikum Jena entwickelt wurde, den ersten Platz beim Lothar Späth Award 2025 erhalten hat. Diese Auszeichnung unterstreicht sowohl die wissenschaftliche Bedeutung als auch das kommerzielle Potenzial von DAZAmed. Er stellt einen Durchbruch in der Nuklearmedizin dar, da er eine hochpräzise PET/CT-Bildgebung von Lebererkrankungen und Gallenwegen ermöglicht.
Xlife Sciences hat das Potenzial von DAZAmed frühzeitig erkannt und das Projekt der Erfinder Prof. Dr. Martin Freesmeyer und Dr. Julia Greiser von einer akademischen Entdeckung zur klinischen Einsatzbereitschaft geführt: Die inflamed pharma GmbH etablierte die GMP-konforme Herstellung und Formulierung des Vorprodukts. Die x-nuclear diagnostics GmbH trieb die technische Entwicklung und Translation in Richtung klinische Anwendung voran.
Dieser Fortschritt zeigt unsere Fähigkeit, wertvolle Innovationen frühzeitig zu identifizieren, die passenden Experten zu vernetzen und sie effizient zur Marktreife zu führen. Die Auszeichnung mit dem Lothar Späth Award würdigt das Forschungsteam aus Jena und bestätigt die Stärke unseres kollaborativen Modells zwischen Wissenschaft, Start-ups und Industrie.
Mit DAZAmed ist eine neue Ära in der Diagnostik von Leber- und Gallenwegserkrankungen angebrochen. Die Xlife Sciences AG wird die Kommerzialisierung weiterhin aktiv unterstützen. Dies spiegelt das Erfolgsmodell von Xlife Sciences wider: Wir fördern Innovationen nicht nur, sondern verbinden die richtigen Fachkompetenzen, beschleunigen die Entwicklung und helfen dabei, bahnbrechende Ideen zu den Patienten zu bringen.
