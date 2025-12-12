Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation

Preisgekrönter Leber-PET-Tracer unterstreicht die Stärke unseres Innovationsportfolios



12.12.2025 / 08:30 CET/CEST





Zürich, 12. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX:XLS) freut sich bekanntzugeben, dass DAZAmed, der weltweit erste leberspezifische PET-Tracer, der in strategischer Zusammenarbeit der Xlife Sciences Projektgesellschaften x-nuclear diagnostics GmbH und inflamed pharma GmbH mit dem Universitätsklinikum Jena entwickelt wurde, den ersten Platz beim Lothar Späth Award 2025 erhalten hat. Diese Auszeichnung unterstreicht sowohl die wissenschaftliche Bedeutung als auch das kommerzielle Potenzial von DAZAmed. Er stellt einen Durchbruch in der Nuklearmedizin dar, da er eine hochpräzise PET/CT-Bildgebung von Lebererkrankungen und Gallenwegen ermöglicht. Xlife Sciences hat das Potenzial von DAZAmed frühzeitig erkannt und das Projekt der Erfinder Prof. Dr. Martin Freesmeyer und Dr. Julia Greiser von einer akademischen Entdeckung zur klinischen Einsatzbereitschaft geführt: Die inflamed pharma GmbH etablierte die GMP-konforme Herstellung und Formulierung des Vorprodukts. Die x-nuclear diagnostics GmbH trieb die technische Entwicklung und Translation in Richtung klinische Anwendung voran. Dieser Fortschritt zeigt unsere Fähigkeit, wertvolle Innovationen frühzeitig zu identifizieren, die passenden Experten zu vernetzen und sie effizient zur Marktreife zu führen. Die Auszeichnung mit dem Lothar Späth Award würdigt das Forschungsteam aus Jena und bestätigt die Stärke unseres kollaborativen Modells zwischen Wissenschaft, Start-ups und Industrie. Mit DAZAmed ist eine neue Ära in der Diagnostik von Leber- und Gallenwegserkrankungen angebrochen. Die Xlife Sciences AG wird die Kommerzialisierung weiterhin aktiv unterstützen. Dies spiegelt das Erfolgsmodell von Xlife Sciences wider: Wir fördern Innovationen nicht nur, sondern verbinden die richtigen Fachkompetenzen, beschleunigen die Entwicklung und helfen dabei, bahnbrechende Ideen zu den Patienten zu bringen. Finanzkalender Geschäftsbericht 2025 28. April 2026 Generalversammlung 2026 26. Juni 2026 Halbjahrebericht 2026 24. September 2026

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch Über inflamed pharma GmbH



Die inflamed pharma GmbH mit Sitz in Jena ist spezialisiert auf die Lösung von Löslichkeitsproblemen in der Arzneimittelentwicklung. Mit der JenClutec-Technologie steigert das Unternehmen die Wasserlöslichkeit und Membrangängigkeit von Wirkstoffen um bis zu 100.000-fach. Dies ermöglicht eine höhere Bioverfügbarkeit, weniger Nebenwirkungen und neue Patentoptionen. Die Plattform ist GMP-erprobt und bereits erfolgreich auf über 20 Wirkstoffe angewendet. Zu den Projekten zählen unter anderem ProcCluster, DAZAmed und TaxoCluster, die innovative Ansätze für pharmazeutische Anwendungen bieten. Weitere Informationen unter https://inflamedpharma.com/ Über x-nuclear diagnostics GmbH



Die x-nuclear diagnostics GmbH forscht an Technologien im Bereich der Diagnostik für die Anwendung in der Nuklearmedizin. Das Unternehmen entwickelt einen leberspezifischen Radiotracer für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Diagnostik. Die Anwendbarkeit wurde in Tierversuchen nachgewiesen und derzeit werden die präklinischen Versuche abgeschlossen. Weitere Informationen unter: http://dazamed.de Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



