Zürich, 08. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Grupo Landsteiner ein bindendes Abkommen zu einer Transaktion unterzeichnet hat, in deren Rahmen Landsteiner 12 fortgeschrittene Biotech-, Medtech- und Digital-Health-Projekte von Xlife Sciences im Gesamtwert von USD 450 Mio. übernimmt. Die Zahlung erfolgt in Form von Aktien der Grupo Landsteiner. Die Vereinbarung markiert einen strategischen Exit für Xlife Sciences und überführt ein diversifiziertes Portfolio führender Innovationsprojekte in ein Unternehmen, das eine skalierbare, transkontinentale Life-Sciences-Plattform mit globaler Reichweite aufbaut.
Im Zuge der geplanten Transaktion wird Landsteiner die Plattformtechnologien, Biotech-Programme, Medtech-Geräte und KI-basierten Lösungen von Xlife Sciences in seine operative Struktur integrieren. Beide Unternehmen haben sich zudem auf eine langfristige strategische Zusammenarbeit verständigt, um Innovations-, Produktions- und Kommerzialisierungsprozesse eng aufeinander abzustimmen und so einen vereinten Wachstumsmotor zur nachhaltigen Wertschöpfung für alle Stakeholder zu schaffen.
Die Transaktion ist als Asset Deal strukturiert und ermöglicht eine gemeinsame Umsetzung, während Xlife Sciences weiterhin sein Innovationsmodell vorantreibt. Das neu entstehende Unternehmen, bestehend aus Grupo Landsteiner und den erworbenen Assets der Xlife Sciences, wird als dynamische Plattform für beschleunigte Entwicklung, industrielle Skalierung und internationale Marktexpansion dienen. Das neue Unternehmen plant zudem eine NASDAQ-Listung im Jahr 2026, um die komplementären wissenschaftlichen, operativen und finanziellen Stärken beider Organisationen optimal zu nutzen.
Die Vereinbarung verschafft Landsteiner zusätzlich exklusiven Zugang zu mehr als 40 Universitäten, führenden Forschenden, wichtigen Branchenpartnern und internationalen Investoren. Sie unterstützt die nationalen Bemühungen, die onkologische Versorgung in Mexiko zu stärken, und initiiert konkrete Schritte zur Verbesserung der lokalen Versorgung mit innovativen Krebstherapien. Um diese Ziele zu erreichen, sind erhebliche Infrastrukturinvestitionen internationaler Investoren geplant, die den Aufbau eines umfassenden onkologischen Ökosystems in Mexiko ermöglichen und gleichzeitig wegweisende Innovationen fördern sollen, die weltweit Einfluss auf die Patientenversorgung haben werden.
Zentrale Vorteile für Stakeholder
Bewährte kommerzielle und industrielle Basis:
Diversifiziertes, risikoreduziertes Innovationsportfolio:
Nachhaltige Wachstumsbasis:
Die Verständigung über die Grundstruktur der Transaktion bildet die Basis für ein vertikal integriertes, transkontinentales Life-Sciences-Unternehmen, das Schweizer und europäische Innovation mit lateinamerikanischer Produktion und Kommerzialisierung verbindet und zugleich den Zugang zum US-Kapitalmarkt über eine NASDAQ-Listung eröffnet.
Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer globalen Life-Sciences-Plattform, die unsere wissenschaftliche Innovationskraft mit der operativen Skalierbarkeit von Landsteiner verbindet. Sie positioniert unsere Assets für eine zeitnahe Kommerzialisierung und langfristiges Wachstum und schafft einen wesentlichen Mehrwert für unsere Aktionäre.»
Miguel Granados, Chairman und CEO der Grupo Landsteiner, ergänzte: «Die Partnerschaft mit Xlife Sciences integriert eine starke Innovationspipeline in unsere kommerzielle Infrastruktur. Gemeinsam werden wir wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigen, den globalen Marktzugang erweitern und nachhaltige Wertschöpfung für Investoren, Partner und Patienten schaffen.»
U¨ber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)
Über Grupo Landsteiner
Landsteiner Scientific ist ein führendes mexikanisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Generika und medizinischen Gesundheitsprodukten spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes Portfolio an generischen und biotechnologischen Arzneimitteln. Es bedient sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor und ist über seine Tochtergesellschaft Landsteiner GenMed auch in Spanien vertreten. Landsteiner Scientific setzt auf Qualität und Innovation und verfolgt das Ziel, durch sein breites Produktangebot die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig zu verbessern. Weitere Informationen unter: https://www.landsteiner.com
2241448 08.12.2025 CET/CEST