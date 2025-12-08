Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Partnerschaft

Xlife Sciences AG verkündet Exit von 12 Projektgesellschaften an Grupo Landsteiner und den Aufbau einer skalierbaren transkontinentalen Life-Sciences-Plattform



Zürich, 08. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Grupo Landsteiner ein bindendes Abkommen zu einer Transaktion unterzeichnet hat, in deren Rahmen Landsteiner 12 fortgeschrittene Biotech-, Medtech- und Digital-Health-Projekte von Xlife Sciences im Gesamtwert von USD 450 Mio. übernimmt. Die Zahlung erfolgt in Form von Aktien der Grupo Landsteiner. Die Vereinbarung markiert einen strategischen Exit für Xlife Sciences und überführt ein diversifiziertes Portfolio führender Innovationsprojekte in ein Unternehmen, das eine skalierbare, transkontinentale Life-Sciences-Plattform mit globaler Reichweite aufbaut. Im Zuge der geplanten Transaktion wird Landsteiner die Plattformtechnologien, Biotech-Programme, Medtech-Geräte und KI-basierten Lösungen von Xlife Sciences in seine operative Struktur integrieren. Beide Unternehmen haben sich zudem auf eine langfristige strategische Zusammenarbeit verständigt, um Innovations-, Produktions- und Kommerzialisierungsprozesse eng aufeinander abzustimmen und so einen vereinten Wachstumsmotor zur nachhaltigen Wertschöpfung für alle Stakeholder zu schaffen. Die Transaktion ist als Asset Deal strukturiert und ermöglicht eine gemeinsame Umsetzung, während Xlife Sciences weiterhin sein Innovationsmodell vorantreibt. Das neu entstehende Unternehmen, bestehend aus Grupo Landsteiner und den erworbenen Assets der Xlife Sciences, wird als dynamische Plattform für beschleunigte Entwicklung, industrielle Skalierung und internationale Marktexpansion dienen. Das neue Unternehmen plant zudem eine NASDAQ-Listung im Jahr 2026, um die komplementären wissenschaftlichen, operativen und finanziellen Stärken beider Organisationen optimal zu nutzen. Die Vereinbarung verschafft Landsteiner zusätzlich exklusiven Zugang zu mehr als 40 Universitäten, führenden Forschenden, wichtigen Branchenpartnern und internationalen Investoren. Sie unterstützt die nationalen Bemühungen, die onkologische Versorgung in Mexiko zu stärken, und initiiert konkrete Schritte zur Verbesserung der lokalen Versorgung mit innovativen Krebstherapien. Um diese Ziele zu erreichen, sind erhebliche Infrastrukturinvestitionen internationaler Investoren geplant, die den Aufbau eines umfassenden onkologischen Ökosystems in Mexiko ermöglichen und gleichzeitig wegweisende Innovationen fördern sollen, die weltweit Einfluss auf die Patientenversorgung haben werden. Zentrale Vorteile für Stakeholder Bewährte kommerzielle und industrielle Basis:

Landsteiner betreibt zwei GMP-zertifizierte Produktionsstätten mit einer Kapazität von über 115 Millionen Einheiten pro Jahr, verfügt über mehr als 300 Produktzulassungen und unterhält starke Netzwerke in öffentlichen und privaten Gesundheitssystemen Lateinamerikas. Mit der Unterstützung von ca. 1.000 Mitarbeitenden erzielt Landsteiner einen Umsatz von rund USD 150 Mio.. Diversifiziertes, risikoreduziertes Innovationsportfolio:

Xlife Sciences bringt 12 Assets ein, darunter: Plattformtechnologien (Löslichkeitsverbesserung, 3D-Screen-Printing)

Biotech (Onkologie, Next-Generation-Gentherapie, TNF-alpha-Antikörper, Adipositas-Immuntherapie)

Medtech (NeuroMex-Gerät zur Früherkennung neurodegenerativer Erkrankungen)

KI/Digital Health (MDR-zertifizierte Prostatakrebsdiagnostik) Nachhaltige Wachstumsbasis:

Das kommerzielle Geschäft von Landsteiner wird bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 30 % erwartet und soll Cashflows generieren, die die Weiterentwicklung der Pipeline ermöglichen und die Abhängigkeit von verwässerndem Kapital reduzieren. Die Verständigung über die Grundstruktur der Transaktion bildet die Basis für ein vertikal integriertes, transkontinentales Life-Sciences-Unternehmen, das Schweizer und europäische Innovation mit lateinamerikanischer Produktion und Kommerzialisierung verbindet und zugleich den Zugang zum US-Kapitalmarkt über eine NASDAQ-Listung eröffnet. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Diese Zusammenarbeit ist ein entscheidender Schritt beim Aufbau einer globalen Life-Sciences-Plattform, die unsere wissenschaftliche Innovationskraft mit der operativen Skalierbarkeit von Landsteiner verbindet. Sie positioniert unsere Assets für eine zeitnahe Kommerzialisierung und langfristiges Wachstum und schafft einen wesentlichen Mehrwert für unsere Aktionäre.» Miguel Granados, Chairman und CEO der Grupo Landsteiner, ergänzte: «Die Partnerschaft mit Xlife Sciences integriert eine starke Innovationspipeline in unsere kommerzielle Infrastruktur. Gemeinsam werden wir wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigen, den globalen Marktzugang erweitern und nachhaltige Wertschöpfung für Investoren, Partner und Patienten schaffen.» Finanzkalender Geschäftsbericht 2025 28. April 2026 Generalversammlung 2026 26. Juni 2026 Halbjahresbericht 2026 24. September 2026

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange U¨ber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über Grupo Landsteiner Landsteiner Scientific ist ein führendes mexikanisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Generika und medizinischen Gesundheitsprodukten spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung verfügt das Unternehmen über ein starkes Portfolio an generischen und biotechnologischen Arzneimitteln. Es bedient sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor und ist über seine Tochtergesellschaft Landsteiner GenMed auch in Spanien vertreten. Landsteiner Scientific setzt auf Qualität und Innovation und verfolgt das Ziel, durch sein breites Produktangebot die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen nachhaltig zu verbessern. Weitere Informationen unter: https://www.landsteiner.com Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

