Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Grupo Landsteiner ein bindendes Abkommen zu einer Transaktion unterzeichnet hat, in deren Rahmen Landsteiner 12 fortgeschrittene Biotech-, Medtech- und Digital-Health-Projekte von Xlife Sciences im Gesamtwert von USD 450 Mio. Übernimmt, so die Xlife Sciences AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

