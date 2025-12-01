Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat gemeinsam mit der saniva diagnostics GmbH einen bedeutenden Meilenstein erreicht, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:NeuroMex ist das weltweit erste zertifizierte und klinisch validierte Medizinprodukt zur Früherkennung der Alzheimer-Krankheit auf Basis der Erfassung motorischer Reaktionsfähigkeit. Das Gerät hat nun nach FDA (513g) und MDR (CE) Zertifizierungen erfolgreich die entscheidenden klinischen Studien abgeschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
