China-Comeback auf Abruf: Nvidia plant laut Medienberichten ab Mitte Februar 2026 erneut H200-Lieferungen ins Reich der Mitte. Abhängig von den notwendigen Genehmigungen, könnte eine fünfstellige Anzahl an Chips geliefert werden. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.US-Präsident Donald Trump hat kürzlich den Export von H200-Chips nach China genehmigt, unter der Bedingung, dass 25 Prozent der Verkaufserlöse an die USA fließen. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich dieser Schritt abgezeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
