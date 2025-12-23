Alphabet setzt im globalen KI-Wettlauf einen Meilenstein: Für rund 4,75 Mrd. $ in bar zuzüglich bestehender Verbindlichkeiten übernimmt der Google-Konzern den US-Ökostromentwickler Intersect Power. Es ist eine der größten Akquisitionen in der Unternehmensgeschichte Alphabets - und zugleich ein Novum: Erstmals kauft ein Big-Tech-Konzern einen bedeutenden Entwickler erneuerbarer Energieprojekte vollständig. Das macht deutlich, wie groß der Strombedarf für KI-getriebene Rechenzentren ist und wie wichtig es ist, entsprechende Kapazitäten zu sichern, da die US-Netze an ihrer Grenze arbeiten. Big Tech übernimmt selbst die Kontrolle über die Energielieferung.
Intersect Power verfügt über rd. 7,5 Gigawatt Solar- und Speicherleistung im Betrieb, weitere 8 GW befinden sich in der Entwicklung - ein Großteil davon in Texas, dem derzeit wichtigsten Hotspot für Rechenzentren. Ein Gigawatt entspricht in etwa der Leistung eines Kernkraftwerks.
Im KI-Zeitalter wird Strom zur Schlüsselressource, weitere Übernahmen dieser Art sind denkbar. Der Deal zeigt aber auch, dass die Aktivitäten, die Erzeugung und Speicher kombinieren, vielversprechend sind. Im Frankfurter Börsenbrief setzen wir seit geraumer Zeit auf zwei Europäer: Solaria Energia und Grenergy Renovables.
