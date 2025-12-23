Datum der Anmeldung:
19.12.2025
Aktenzeichen:
B3-131/25
Unternehmen:
Blitz 25-929 GmbH, München (Luxempart-Gruppe); Anteils- und Kontrollerwerb an der GNS Gesellschaft für Neurologie und seelische Gesundheit mbH, Bottrop (Valeara)
Produktmärkte:
ambulante Neurologie, ambulante Psychiatrie, integrierte Gesundheitsdienstleistungen, stationäre Psychiatrie
19.12.2025
Aktenzeichen:
B3-131/25
Unternehmen:
Blitz 25-929 GmbH, München (Luxempart-Gruppe); Anteils- und Kontrollerwerb an der GNS Gesellschaft für Neurologie und seelische Gesundheit mbH, Bottrop (Valeara)
Produktmärkte:
ambulante Neurologie, ambulante Psychiatrie, integrierte Gesundheitsdienstleistungen, stationäre Psychiatrie
© 2025 Bundeskartellamt