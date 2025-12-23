PayPal bläst derzeit ein rauer Gegenwind von der Analystenseite ins Gesicht. Die Aktie kam daher zuletzt erneut unter Druck. Das hat auch CNBC-Legende Jim Cramer auf den Plan gerufen. Er tituliert eine aktuelle Analystenstudie, die PayPal als schmelzenden Eiswürfel bezeichnet, als verheerend.Die Aktie von PayPal Holdings geriet zuletzt erneut unter Druck. Auslöser war eine neue Analyse der US-Investmentbank Morgan Stanley, die den Zahlungsdienstleister von "Equalweight" auf "Underweight" herabstufte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
