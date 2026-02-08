Anzeige
Sonntag, 08.02.2026
Der Shakeout: Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
Markus Weingran
08.02.2026 15:27 Uhr
237 Leser
DAX mit positiver Woche: Achterbahnfahrt von Gold & Silber, hohe KI-Ausgaben und Chaos bei PayPal

Die vergangenen Woche zeigte wieder, wie dicht Freud und Leid beieinander liegen. Gold und Silber fuhren Achterbahn, Software-Aktien wurden in den Keller geschickt und hohe KI-Ausgaben belasteten Alphabet und Amazon.Zwischen KI-Euphorie und Crash-Angst, explodierenden Kurszielen und einbrechenden Verkaufszahlen: Die vergangene Börsenwoche zeigte erneut, wie nervös die Märkte geworden sind. Während Palantir die Erwartungen pulverisierte und Elon Musk an einem Billionen-Konzern schmiedete, rutschten BYD, Rheinmetall und Teile des Software-Sektors deutlich ab. Gold & Silber erlebten diese Woche eine wahre Achterbahnfahrt. Nach der deutlichen Korrektur suchen beide Edelmetalle nach …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
