DAX mit positiver Woche: Achterbahnfahrt von Gold & Silber, hohe KI-Ausgaben und Chaos bei PayPal

Die vergangenen Woche zeigte wieder, wie dicht Freud und Leid beieinander liegen. Gold und Silber fuhren Achterbahn, Software-Aktien wurden in den Keller geschickt und hohe KI-Ausgaben belasteten Alphabet und Amazon.Zwischen KI-Euphorie und Crash-Angst, explodierenden Kurszielen und einbrechenden Verkaufszahlen: Die vergangene Börsenwoche zeigte erneut, wie nervös die Märkte geworden sind. Während Palantir die Erwartungen pulverisierte und Elon Musk an einem Billionen-Konzern schmiedete, rutschten BYD, Rheinmetall und Teile des Software-Sektors deutlich ab. Gold & Silber erlebten diese Woche eine wahre Achterbahnfahrt. Nach der deutlichen Korrektur suchen beide Edelmetalle nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
