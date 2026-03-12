Ripple setzt trotz der Herausforderungen im Krypto-Sektor ein deutliches Zeichen der Stärke. Wie aus informierten Kreisen bekannt wurde, hat das Blockchain-Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, wodurch sich der Wert des Unternehmens auf rund 50 Milliarden Dollar beläuft. Damit übertrifft die aktuelle Bewertung sogar die des Fintech-Riesen PayPal, dessen Marktkapitalisierung aktuell bei 41,9 Milliarden Dollar liegt.Der Grund für den Optimismus ist die strategische Expansion von Ripple. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
