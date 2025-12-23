Wohl kaum ein Unternehmen bzw. eine Aktie ist derart mit dem KI-Boom und all seinen Facetten verbunden wie Nvidia. Und an wohl kaum einer anderen Aktie scheiden sich derart die Geister. Für die einen ist sie hoffnungslos überbewertet, andere sehen sie auf "Schnäppchenniveau".Wie immer dürfte die Wahrheit in der Mitte liegen. Für Nvidia geht ein solides Börsenjahr zu Ende, sofern auf den letzten Metern nichts Dramatisches mehr passiert. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de