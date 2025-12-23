In einem für viele Chemieproduzenten sehr schwierigen Marktumfeld hat sich die Aktie von Alzchem wirklich hervorragend entwickelt. Wichtige Protagonisten hierbei waren natürlich der Vorstandsvorsitzende Andreas Niedermaier und der Finanzvorstand Andreas Lösler. Beide haben nun ihre Verträge beim SDAX-Konzern vorzeitig verlängert. Der Aufsichtsrat der Alzchem Group AG hat im Dezember frühzeitig die Weichen für Stabilität und weiteres Wachstum gestellt. In seiner Sitzung beschloss das Gremium, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär