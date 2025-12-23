Liquid Reply, spezialisiert auf Platform Engineering und Cloud-Native-Technologien innerhalb der Reply Gruppe, ist der Agentic AI Foundation (AAIF) beigetreten. Die neu gegründete Foundation wurde unter dem Dach der Linux Foundation ins Leben gerufen und etabliert eine neutrale, offene Governance für die Weiterentwicklung agentenbasierter KI-Systeme. Dabei werden Werkzeuge, Protokolle und Spezifikationen gemeinschaftlich und transparent entwickelt, um ihre dauerhafte Verfügbarkeit als Open Source für die globale Entwickler-Community sicherzustellen.

Mit der Mitgliedschaft in der AAIF baut Liquid Reply sein langjähriges Engagement für Open Source und communitygetriebene Innovation konsequent aus. Gemeinsam sollen technische Grundlagen für eine verantwortungsvolle und skalierbare Einführung agentenbasierter KI geschaffen werden.

Zu diesem Zweck bündelt die Agentic AI Foundation etablierte Open-Source-Projekte wie das Model Context Protocol (MCP), Goose und AGENTS.md. Diese Tools und Formate sorgen unter anderem für eine standardisierte Interaktion von Large Language Models mit unterschiedlichen Anwendungen und Systemen sowie klar definierte Arbeitsanweisungen für KI-Modelle. Die Foundation stellt sicher, dass diese Projekte offen bleiben und unter einer herstellerneutralen Governance weiterentwickelt werden.

Liquid Reply konzipiert und setzt branchenübergreifend moderne KI-Plattformen um, die Unternehmen den Übergang von ersten Experimenten hin zum produktiven Einsatz agentenbasierter Systeme ermöglichen. In Kundenprojekten setzt das Unternehmen auf offene, agentenbasierte Technologien wie MCP, um die Interaktion von Large Language Models mit Unternehmensanwendungen, Datenquellen und operativen Systemen zu realisieren. Der Fokus liegt auf flexiblen, skalierbaren und souveränen KI-Plattformen, die Entwickler, Operations-Teams und AI-Engineers in komplexen Unternehmensumgebungen gleichermaßen unterstützen.

Über die Mitgliedschaft engagiert sich Liquid Reply aktiv in der AAIF-Community und fördert den Aufbau offener Standards für die nächste Generation KI-gestützter Anwendungen. Zu den weiteren Mitgliedern der Agentic AI Foundation zählen führende Technologieunternehmen wie AWS, Anthropic, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Salesforce und SAP, die gemeinsam an interoperablen und produktionsreifen agentenbasierten KI-Systemen arbeiten.

Liquid Reply spezialisiert sich innerhalb der Reply Gruppe auf die Themen Container-Orchestrierung, Cloud-Native-Entwicklung und Souveränität. Dabei legt das Team den Fokus auf Lösungen für die Multi- und Hybrid-Cloud, Platform Engineering und operative Einsatzfähigkeit. Als Entwicklungspartner stärkt Liquid Reply eine unternehmensweite, cloudbasierte Kultur und unterstützt Unternehmen dabei, das sich ständig wandelnde IT-Universum in die eigene DNA aufzunehmen. www.reply.com/liquid-reply/de

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

