Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat kurz vor Jahresende einen neuen Rekordstand erreicht. Erstmals hat der Leitindex SMI die Marke von 13'200 Zählern überschritten. Am Dienstag notiert der SMI gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn 0,35 Prozent im Plus bei 13'210 Zählern, das neue Allzeithoch liegt nun bei 13'216 Punkten. Das bisherige Rekordhoch stammte von Anfang März und lag bei 13'199 Zählern. Rund ein Monat später bzw. kurz nach der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab