© Foto: Steffen Trumpf/dpaDie erste GLP-1-Abnehmpille ist zugelassen, Verkaufsstart folgt im Januar. Anleger setzen auf mehr Patienten, mehr Umsatz, mehr Marktanteile. Die Aktie haussiert.Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat erstmals eine GLP-1-Abnehmpille zugelassen und damit einen Wendepunkt im Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit markiert. Das neue Präparat stammt von Novo Nordisk und enthält denselben Wirkstoff wie die erfolgreichen Injektionspräparate Ozempic und Wegovy. Die Tablette wird unter dem Markennamen Wegovy vertrieben und soll ab Anfang Januar 2026 in den USA erhältlich sein. Für die Anfangsdosis nennt Novo Nordisk einen Sonderpreis von 149 US-Dollar pro Monat. Die Zulassung gilt als Meilenstein, …Den vollständigen Artikel lesen
