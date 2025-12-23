Im November zieht der EU-Automarkt an, Elektro und Hybrid dominieren, Volkswagen und BMW behaupten sich, während Tesla nachlässt und BYD Marktanteile erobert. Der Automarkt in der Europäischen Union hat im November erneut zugelegt. Insgesamt wurden 887.491 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten elf Monaten des Jahres summierten sich die Neuzulassungen auf rund 9,86 Millionen Fahrzeuge, was einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de