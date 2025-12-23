Zürich - Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft im kommenden Jahr sind vorsichtig optimistisch. So lautet das Fazit der Analysten und Ökonomen, die von der Grossbank UBS nach ihrer Einschätzung zur Schweizer Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten befragt wurden. Der sogenannte UBS CFA-Indikator sank im Dezember zwar um 6,0 auf 6,2 Punkte. Damit beende er aber das Jahr im positiven Bereich, was für einen vorsichtigen Optimismus spreche, teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab