2025 war für die BayWa-Aktie ein Horrorjahr. Gegenüber dem Kurs zum Jahresanfang bei rund 6 € ist sie um mehr als -50% gefallen. Am Dienstag steht sie aktuell bei rund 2,40 €. Jetzt gilt es, in die Zukunft zu schauen. Hier könnte sich eine überraschende Wende ankündigen. Sind Kurse von 5 € wieder möglich? Restrukturierung läuft auf Hochtouren Für den Niedergang der einst soliden Handelsgesellschaft waren insbesondere Managementfehler verantwortlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de