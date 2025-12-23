5 Kupfer-Kracher | Novo Nordisk rennt, Burry legt bei Nvidia nach & Infineon
|155,02
|155,04
|13:29
|0,000
|0,000
|13:29
|Zeit
|12:26
|Infineon-Aktie: Die Vorbereitungen laufen!
|Im Prinzip pendelt die Infineon-Aktie seit Anfang 2023 in einer breit gefassten Range zwischen 28 und 38 Euro seitwärts, kleinere Fehlausbrüche nach oben oder unten inklusive. Kurz vor Weihnachten nimmt...
|11:54
|5 Kupfer-Kracher | Novo Nordisk rennt, Burry legt bei Nvidia nach & Infineon
|11:14
|Infineon-Aktie // Langer Seitwärtstrend - gelingt der Ausbruch?
|Anfang Januar 2021 stand die Infineon-Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie aktuell, bei etwa 36,60 Euro. Damals hatte das Papier nach dem kurzen und heftigen Corona-Einbruch, eine fulminante Hausse...
|08:15
|Gapwaves AB: Gapwaves receives new development order from Infineon Technologies
|Gothenburg, December 23, 2025: Gapwaves and Infineon Technologies are continuing their collaboration and are now developing a Gapwaves MLW antenna for an additional CARKIT radar module designed for...
|08:02
|DAX stabil, Gold und Silber mit Rekorden: Novo Nordisk, Rheinmetall, Infineon, Bayer im Fokus
|Der DAX ist am Montag auf der Stelle getreten. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 0,02 Prozent auf 24.283,97 Zähler. Seit dem Jahresanfang steht ein Plus von gut 20 Prozent zu Buche. Auch der...
|13:23
|Europe midday: Shares slip back from record; Novo Nordisk in focus
|13:21
|Novo Nordisk, Coinbase, Palantir: Neue Impulse für Pharma, Krypto, KI
|13:14
|Pill version of injectable weight-loss drug Wegovy approved by US regulator
|13:02
|NOVO NORDISK A/S zündet den Turbo - jetzt einsteigen!
|12:58
|Novo Nordisk gets FDA okay for Wegovy pill
|12:05
|US-Behörden nehmen größten Nvidia-Abnehmer Südostasiens ins Visier
|12:01
|Nvidia vs Alphabet: Which Stock Will Outperform in 2026?
|11:54
|11:31
|Could This Be the Next Stock to Join the Likes of Nvidia, Alphabet, and Amazon in the $1 Trillion Club?
|10:57
|TikTok owner eyes $23bn AI spend amid Nvidia chip uncertainty
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|INFINEON TECHNOLOGIES AG
|36,730
|+0,16 %
|NOVO NORDISK A/S
|43,865
|+7,49 %
|NVIDIA CORPORATION
|155,00
|-0,77 %