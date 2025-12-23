Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag bereits Bescherung. Am letzten Handelstag vor Weihnachten erreicht der Leitindex SMI noch ein neues Rekordhoch und schüttelt damit die Rückschläge durch die Zoll-Politik von Donald Trump im Frühjahr endgültig ab. Ansonsten ist der Handel der Jahreszeit entsprechend ausgedünnt. Am Nachmittag müssen dann allerdings noch einige US-Konjunkturdaten verdauet werden, bevor die Märkte dann wohl in den Jahresendmodus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab