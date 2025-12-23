Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Während viele Anleger noch die Kursgewinne der letzten Monate feiern, richten clevere Investoren ihren Blick auf die nächsten Jahre. Die Börse ist in Bewegung: KI ist kein Hype, sondern ein fundamentaler Gewinntreiber. Und im Schatten der Tech-Giganten bieten sich spannende Gelegenheiten bei unterbewerteten Qualitätsaktien. Wer jetzt sein Depot für 2026 wetterfest machen will, sollte nicht nur auf die "üblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer