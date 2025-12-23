BRW Kapitalmarktupdate

16.12.2025 -

Tanzen, solange die Musik spielt - oder schon den sicheren Platz aufsuchen?

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und gedämpfter Konjunktursignale erreichen die globalen Aktienmärkte neue Höchststände - getragen von wenigen Mega-Caps in den USA und dem starken Bankensektor in Europa. Die zunehmende Marktkonzentration und der technologische Strukturwandel werfen zentrale Fragen zur Stabilität der Trends, zur Rolle von Diversifikation und zur Zukunftsfähigkeit heutiger Geschäftsmodelle auf. In einem von Stimmungswechseln geprägten Umfeld liefert unser aktuelles Kapitalmarktupdate einen kompakten, verständlichen und kritischen Rück- und Ausblick.