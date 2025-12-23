DJ Spanien bestellt 18 Airbus-Transportmaschinen
DOW JONES--Airbus hat einen Auftrag von den spanischen Streitkräften erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat das Verteidigungsministerium Spaniens 18 Airbus C295-Transportmaschinen bestellt. Sie sollen die Flotten von CN235- und C212-Flugzeugen ersetzen. Ein finanzielles Volumen nannte Airbus nicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2025 06:09 ET (11:09 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News