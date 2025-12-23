Das ausklingende Jahr hat uns eine ganze Reihe problematischer neuer Technologien gebracht. Unser Autor stellt einige Entwicklungen zusammen, auf die wir hätten verzichten können. Die Entwicklung der Tech-Welt ist nicht immer die schlaueste. Das zeigte sich auch wieder in diesem Jahr. In den USA galt das insbesondere für den Bereich der Politik. Donald Trump kehrte als US-Präsident ins Amt zurück und nutzte zahlreiche Durchführungsverordnungen, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n