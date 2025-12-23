Retrospektive 2025: Der Umsatz im deutschen Speichermarkt schrumpft deutlich - vor allem das Geschäft mit Heimspeichern lahmt. Gleichzeitig zieht der gewerbliche und industrielle Markt an, und auch bei Großspeichern deutet sich ein Wachstum an. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) sieht die Branche trotz Konsolidierung auf langfristigem Wachstumspfad - mahnt aber schnellere Genehmigungen und bessere regulatorische Rahmenbedingungen an. Dieser Artikel wurde erstmals am 24. 3. 2025 veröffentlicht. Er ist Teil der pv magazine-Weihnachts-Retrospektive 2025, für die wir eine Auswahl der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
