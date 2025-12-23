© Foto: TUI Group 2025

Der Touristikkonzern TUI erlebt nach schwierigen Corona-Jahren ein beeindruckendes Comeback.

Die Aktie notiert nur noch knapp unter ihrem Jahreshoch und hat in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Rally hingelegt. Mit einem Rekordgewinn, drastisch gesenkter Verschuldung und der Rückkehr zur Dividende hat das Management die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Analysten sehen die Aktie im Durchschnitt bei über 10 Euro und manche trauen dem Papier sogar den Sprung bis 13 Euro zu. Die Buchungslage für Winter und Sommer 2026 übertrifft die Erwartungen, und TUI reagiert bereits mit Kapazitätserweiterungen. Wer jetzt einsteigt, könnte von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung profitieren. Die fundamentalen Daten sprechen eine klare Sprache, und auch charttechnisch sieht es vielversprechend aus.

Operative Stärke und finanzielle Gesundung

TUI hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Paukenschlag abgeschlossen. Das bereinigte EBIT kletterte auf stolze 1,46 Milliarden Euro, der Umsatz überschritt die 24-Milliarden-Marke. Doch die wirklich gute Nachricht steckt in der Bilanz. Die Nettoverschuldung schmolz im Jahresvergleich um satte 57 Prozent auf nur noch 1,3 Milliarden Euro. Das ist ein gewaltiger Fortschritt und zeigt, dass der Konzern seine Hausaufgaben gemacht hat. Die Zeiten der permanenten Geldsorgen sind vorbei. Besonders symbolisch wirkt die Rückkehr zur Dividende. Mit geplanten 10 Cent je Aktie schüttet TUI erstmals seit Beginn der Pandemie wieder Geld an seine Aktionäre aus. Das Unternehmen arbeitet nicht mehr im Krisenmodus, sondern wirtschaftet wieder nachhaltig profitabel. Für institutionelle Anleger ist das ein wichtiger Meilenstein, der das Vertrauen in den Titel stärkt.

Starke Nachfrage und clevere Kapazitätsplanung

Die Buchungslage gibt weiteren Grund zum Optimismus. Schon jetzt reichen die Reservierungen teilweise bis Ostern 2027. Dieser Trend zu extremen Frühbuchungen verschafft TUI nicht nur hohe Planungssicherheit, sondern auch wertvolle Liquidität. Das Unternehmen kann dadurch flexibler agieren und sein Angebot gezielt ausbauen. Am wichtigen Standort Hannover werden bereits zusätzliche Flugzeugkapazitäten bereitgestellt. Die Wintersaison läuft stark, und für den Sommer 2026 sieht es noch besser aus. TUI nutzt seine Position als integrierter Reisekonzern clever aus. Anders als reine Airlines besitzt das Unternehmen eigene Hotels und Schiffe. Das ermöglicht eine bessere Margenkontrolle und macht TUI weniger abhängig von externen Partnern. Analysten haben ihre Einschätzungen zuletzt deutlich nach oben geschraubt. Von 8 beobachtenden Experten raten 5 zum Kauf, 3 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 10 Euro. Die Deutsche Bank sieht die Aktie sogar bei 12 Euro, J.P. Morgan traut ihr bis zu 13,50 Euro zu.

Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht hat die TUI-Aktie zuletzt wichtige Hürden genommen. Der Sprung über die Marken bei 8,30 Euro und vor allem 8,50 Euro hat für frische Dynamik gesorgt. Die Aktie notiert aktuell bei 9,30 Euro. Ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau würde ein starkes Kaufsignal generieren und den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke ebnen. Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt alledings schon über 20 Prozent, was zwar die Stärke des langfristigen Aufwärtstrends unterstreicht, andererseits aber aucheine Konsolidierung zulässt, von der aus wieder Luft für einen weiteren Anstieg geholt wird. Wichtige Unterstützungen liegen bei 8,50 Euro sowie im Bereich um 8 Euro. Solange diese Marken halten, bleibt das Chartbild intakt. Technische Indikatoren wie z. B. der RSI bewegen sich akutell schon im überkauften Bereich, was kurzfristig zu Gewinnmitnahmen führen kann. Es könnte daher zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau oder aber einer kleineren Korrektur kommen. Sollte die Aktie die 10-Euro-Marke knacken, wäre der Weg bis 11 Euro und darüber hinaus frei.

Was tun?

Die TUI-Aktie bietet derzeit ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Die fundamentalen Daten stimmen, das operative Geschäft läuft rund, und die Verschuldung ist unter Kontrolle. Mit der Dividendenrückkehr sendet das Management ein starkes Zeichen des Vertrauens. Die Buchungslage für 2026 und sogar 2027 übertrifft die Erwartungen, was für nachhaltiges Wachstum spricht. Charttechnisch steht die Aktie kurz vor dem Ausbruch über wichtige Widerstände. Anleger mit mittelfristigem Horizont können bei Kursen um 9 Euro durchaus zugreifen. Ein Stopp-Loss unterhalb von 8 Euro bietet Absicherung nach unten. Wer auf die Fortsetzung der Erholung im Tourismussektor setzt und an die Normalisierung bei TUI glaubt, findet hier eine interessante Gelegenheit. Das Kursziel von 11 Euro und mehr erscheint bei anhaltend guter Entwicklung realistisch erreichbar.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

