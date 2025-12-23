Das BMLEH fördert die Entwicklung und Erprobung eines emissionsfreien und multifunktionalen Nordsee-Fischkutters mit 10 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) unterstützt im Rahmen eines fünfjährigen Projektes die Entwicklung, den Bau sowie die Erprobung eines klimaneutralen, multifunktional einsetzbaren Nordsee-Fischkutters. Ziel des Projekts "Zukunftskutter Nordsee" (KUNO) ist ein Prototyp für ein modernes, zukunftsorientiertes und emissionsfreies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
