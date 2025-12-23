Nach einem eher durchwachsenen Jahresauftakt hat die Tesla-Aktie zuletzt wieder die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Seit Jahresbeginn steht mittlerweile ein Gewinn von über 20 Prozent. Rückenwind bekam die Aktie zuletzt unter anderem durch eine neue Kaufempfehlung sowohl von Wedbush Securities als auch von Mizuho.Analyst Dan Ives von Wedbush erwartet mit dem Übergang ins Jahr 2026 für Tesla und Elon Musk ein entscheidendes Jahr. Das Kapitel Autonomie und Robotik beginne, so Ives in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
