© Foto: Bob Daemmrich - picture alliance / ZUMA Press WireAmazons Robotaxi-Tochter Zoox muss erneut Fahrzeuge zurückrufen. Ein Softwarefehler brachte Autos gefährlich nah in den Gegenverkehr. Die Branche schaut genau hin.Reuters berichtet, dass Amazons Selbstfahr-Tochter Zoox in den USA 332 Fahrzeuge zurückruft. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA meldet einen Softwarefehler im automatisierten Fahrsystem. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Fahrzeuge sich Kreuzungen nähern. Laut NHTSA könnten die Robotaxis die gelbe Mittellinie überfahren und in den Gegenverkehr geraten oder davor anhalten. Das erhöht das Unfallrisiko deutlich. Fehlerhafte Versionen vor Dezember betroffen Betroffen sind Systeme mit Softwareständen, die vor dem 19. Dezember …Den vollständigen Artikel lesen
