NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor Heiligabend stehen die US-Börsen zum Auftakt am Dienstag unter dem Eindruck von Konjunkturdaten. Die Indikationen gerieten dadurch etwas unter Druck. Etwas mehr als eine Stunde vor dem Startgong taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit minus 0,08 Prozent auf 48.290 Punkten. Den von Technologieaktien geprägten Nasdaq 100 sieht IG am Dienstag zur Eröffnung 0,17 Prozent schwächer bei etwas über 25.400 Punkten.

An Heiligabend findet in New York ein verkürzter Handel statt. Am 1. Weihnachtsfeiertag sind die US-Börsen geschlossen und am 2. Feiertag wieder offen.

Die US-Wirtschaft wuchs im Sommer stärker als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut einer ersten Schätzung zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das BIP noch um 3,8 Prozent zugelegt. Die Zahlen wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die vorübergehende Schließung der Bundesbehörden (Shutdown).

Die Aufträge für langlebige Güter gingen derweil im Oktober stärker als erwartet zurück. Noch vor dem Börsenstart werden Daten zur Industrieproduktion für den November veröffentlicht. Im frühen Handel steht das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Seit Jahresanfang hat der Dow rund 14 Prozent gewonnen. Der Nasdaq 100 kommt auf einen Zuwachs von mehr als 21 Prozent und der marktbreite S&P 500 auf ein Plus von 17 Prozent. Die Experten von Index Radar konstatieren denn auch zum Jahresende eine freundliche Stimmung am Markt. Stimmungsumfragen unter US-Fondsmanagern zeigten ähnlich euphorische Werte wie zuletzt Ende Oktober. Eine historisch niedrige Bargeldquote professioneller Investoren komme hinzu. Der Börsengipfel könnte aber bald erreicht sein und ein eher durchwachsener Jahresauftakt folgen, mahnen die Experten zur Vorsicht.

Eli Lilly gaben vorbörslich um 1,3 Prozent nach. Der Pharmahersteller spürt Konkurrenzdruck durch Novo Nordisk . So darf der dänische Konzern sein Abnehmmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Der Verkauf soll Anfang Januar starten. Lillys eigene Tablette ist noch nicht verfügbar, der Konzern hat aber vor wenigen Tagen einen Zulassungsantrag für das Medikament (Orforglipron) zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas bei der US-Zulassungsbehörde FDA gestellt./ajx/jha/

