Die Aktie von D-Wave Quantum hat in den letzten Wochen ein starkes Comeback hingelegt. Allein am Montag zog der Kurs des Quantencomputing-Herstellers um satte +20% an und schaffte so den Sprung zurück über die 30-US$-Marke. Was steckt hinter der neuerlichen Kursrallye und wie kann es jetzt weitergehen? Zurück im Rampenlicht Nach einer mehrwöchigen Flaute haben sich Quantencomputing-Aktien eindrucksvoll zurückgemeldet. Eine breite angelegte Risk-on-Rallye ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de