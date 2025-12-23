5 Kupfer-Kracher-Aktien!: Hat Michael Burry bei Nvidia recht? Novo Nordisk stark & Infineon

Michael Burry geht weiter auf Nvidia los. Die KI-Chips des Konzerns seien riesige Stromfresser und die Hyperscaler sollten auf ASICs umsteigen, sonst sei das Wettrennen mit China nicht zu gewinnen. Hat Burry recht?Thema das Tages: Depot - 5 neue KI-Aktien Heute ziehen die letzten 5 Werte in das Depot wO Bl 2026 - keine Änderung ein. Dabei geht es noch einmal heiß her. Nach zwei ruhigen Werten aus der Pharma- und Infrastrukturbranche wird es ordentlich spekulativ. Ein Lithium-Explorer, ein amerikanischer Antimon-Produzent und ein chinesischer Spezialist für Energiespeicher-Systeme liefern das Salz in der Suppe für 2026. Adventskalender: KI, Kupfer und Drohenabwehr Der Advent neigt sich dem …Den vollständigen Artikel lesen ...
