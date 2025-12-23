Anzeige
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
23.12.25 | 16:34
157,30 Euro
+0,70 % +1,10
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
157,36157,3816:35
157,28157,3416:35
Markus Weingran
23.12.2025 15:27 Uhr
390 Leser
5 Kupfer-Kracher-Aktien!: Hat Michael Burry bei Nvidia recht? Novo Nordisk stark & Infineon

Michael Burry geht weiter auf Nvidia los. Die KI-Chips des Konzerns seien riesige Stromfresser und die Hyperscaler sollten auf ASICs umsteigen, sonst sei das Wettrennen mit China nicht zu gewinnen. Hat Burry recht?Thema das Tages: Depot - 5 neue KI-Aktien Heute ziehen die letzten 5 Werte in das Depot wO Bl 2026 - keine Änderung ein. Dabei geht es noch einmal heiß her. Nach zwei ruhigen Werten aus der Pharma- und Infrastrukturbranche wird es ordentlich spekulativ. Ein Lithium-Explorer, ein amerikanischer Antimon-Produzent und ein chinesischer Spezialist für Energiespeicher-Systeme liefern das Salz in der Suppe für 2026. Adventskalender: KI, Kupfer und Drohenabwehr Der Advent neigt sich dem …

Den vollständigen Artikel lesen ...

Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
