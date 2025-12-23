EQS-News: PAL Next AG
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
PAL Next AG: Sachkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital gegen Einbringung einer Forderung
PAL Next ist eine breit aufgestellte Entertainment-Gruppe mit Spezialisierung auf die Kreation und Produktion von Film- und Serieninhalten und einem starken Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI). Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von Storybook Studios, das KI-generierten Content erstellt, ist PAL Next erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PAL Next Gruppe kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Apple, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und baut ihre Marktposition für etablierte und ertragreiche Film- und Serienproduktionen kontinuierlich aus. Die PAL Next AG ist in München und Berlin vertreten und notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7.
Weitere Informationen finden Sie unter www.pal-next.com.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PAL Next AG
|Holzstraße 28/30
|80469 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 2323 85 50
|Fax:
|+49 89 2323 85 519
|E-Mail:
|ir@pal-next.com
|Internet:
|www.pal-next.com
|ISIN:
|DE000A12UPJ7
|WKN:
|A12UPJ
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2249300
