D-Wave Quantum mit gestrigem Kursplus von knapp 20



Werbung







Was sind die Gründe?



Die Aktie von D-Wave Quantum hat am gestrigen Montag einen Kurssprung von rund 20 % erlebt und den Handelstag mit einem Schlusskurs von etwa 32,10 USD beendet. Vor etwas über einem Jahr wurde die Aktie noch bei ca. einem USD gehandelt. Der gestrige Kursanstieg ist primär auf die Ankündigung einer kommerziellen Präsentation von Quantencomputing-Technologien auf dem bevorstehenden CES Event in Las Vegas zurückzuführen. Dieses soll bereits am 07. und am 08. Januar 2026 stattfinden. Das Augenmerk soll hierbei verstärkt auf praktische Problemlösungen in Bereichen wie Fertigung, Logistik und Telekommunikation liegen und nicht mehr auf theoretische Modelle. Der Schritt wird als wichtiger Faktor für den Fortschritt des Unternehmens von der reinen Forschung hin zur Implementierung skalierbarer, realitätsnaher industrieller Anwendungen. Die positive Marktstimmung erfasste dabei nicht nur D-Wave Quantum. Auch Wettbewerber wie IonQ und Rigetti Computing verzeichneten gestern zweistellige Kurszuwächse. Das Näherrücken der Kommerzialisierung von Quantentechnologie verbreitete scheinbar einen branchenweiten Optimismus.



















Es ist soweit - Der große charttechnische Jahresausblick 2026 ist da!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









