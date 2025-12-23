Die Bilder aus der Ukraine haben es brutal deutlich gemacht: Drohnen, Marschflugkörper und Loitering Munition sind längst keine Randthemen mehr, sondern prägen das moderne Gefechtsfeld - oft mitten in dicht besiedelten Gebieten. Genau hier setzt Rheinmetall mit seinem Flugabwehrsystem Skynex an. Jetzt folgt der nächste Meilenstein: Am 18. Dezember 2025 hat die italienische Armee im Kommando Flugabwehrartillerie in Sabaudia ihre erste Skynex-Batterie übernommen. Der Auftrag über rund 73 Mio. Euro wurde erst im Januar desselben Jahres erteilt - eine bemerkenswert kurze Strecke von der Vertragsunterschrift ...Den vollständigen Artikel lesen ...
